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Наводнение в Индии: 15 погибших, более 100 человек пропали без вести

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Индия, Воскресенье 21 ноября 2021 02:50
Наводнение в Индии: 15 погибших, более 100 человек пропали без вести Фото: наводнение в Индии (twitter.com/oma_salam)
Автор: Анна Полисученко

Жертвами наводнения на юге Индии стали по меньшей мере 15 человек. Еще более ста считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Наводнения обрушились на четыре штата - Читтур, Кадапа, Курнул и Анантапур.

Причиной наводнения стали сильные ливни.

В наиболее пострадавших районах развернуты группы Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Паводки также негативно сказались на железнодорожном и дорожном движении во многих районах Андхра-Прадеш.

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