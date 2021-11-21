Повінь в Індії: 15 загиблих, понад 100 людей зникли безвісти
Фото: повінь в Індії (twitter.com/oma_salam)
Жертвами повені на півдні Індії стали щонайменше 15 осіб. Ще понад сто вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Повені обрушилися на чотири штати - Читтур, Кадапа, Курнул і Анантапур.
Причиною повені стали сильні зливи.
У найбільш постраждалих районах розгорнуті групи національних сил реагування на надзвичайні ситуації. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Паводки також негативно позначилися на залізничному і дорожньому русі в багатьох районах Андхра-Прадеш.