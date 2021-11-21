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Повінь в Індії: 15 загиблих, понад 100 людей зникли безвісти

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Індія, Неділя 21 листопада 2021 02:50
Повінь в Індії: 15 загиблих, понад 100 людей зникли безвісти Фото: повінь в Індії (twitter.com/oma_salam)
Автор: Анна Полисученко

Жертвами повені на півдні Індії стали щонайменше 15 осіб. Ще понад сто вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Повені обрушилися на чотири штати - Читтур, Кадапа, Курнул і Анантапур.

Причиною повені стали сильні зливи.

У найбільш постраждалих районах розгорнуті групи національних сил реагування на надзвичайні ситуації. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Паводки також негативно позначилися на залізничному і дорожньому русі в багатьох районах Андхра-Прадеш.

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