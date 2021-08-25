Наводнение в Германии обошлось страховым компаниям в 7 млрд евро

Последствия самого разрушительного наводнения в истории Германии обошлись страховым компаниям в 7 млрд евро. Масштабы последствий стихийного бедствия в полной мере стали видны только сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Сообщается, что по данным отраслевой ассоциации GDV, 6,5 млрд евро из этой суммы приходятся на жилые дома, домашнее имущество и предприятия, а около 450 млн евро - на автомобили.

"По мере того, как ведется учет и урегулирование претензий, масштабы этого экстремального события становятся очевидными только сейчас", - заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен.

Отметим, шторм под названием "Бернд" прошел над Германией с 13 по 18 июля, в результате сильных дождей и наводнений серьезно пострадали регионы Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония. Также сообщалось о гибели около 160 человек.