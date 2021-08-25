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Повінь у Німеччині обійшлася страховим компаніям у 7 млрд євро

Автор: РБК-Україна

Наслідки найбільш руйнівної повені в історії Німеччини обійшлися страховим компаніям в 7 млрд євро. Масштаби наслідків стихійного лиха в повній мірі стали видні тільки зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Повідомляється, що за даними галузевої асоціації GDV, 6,5 млрд євро з цієї суми припадають на житлові будинки, домашнє майно і підприємства, а близько 450 млн євро - на автомобілі.

"У міру того, як ведеться облік і врегулювання претензій, масштаби цієї екстремальної події стають очевидними тільки зараз", - заявив генеральний директор GDV Йорг Асмуссен.

Зазначимо, шторм під назвою "Бернд" пройшов Німеччиною з 13 по 18 липня, в результаті сильних дощів і повеней серйозно постраждали регіони Рейнланд-Пфальц, Північний Рейн-Вестфалія, Баварія і Саксонія. Також повідомлялося про загибель близько 160 осіб.

Нагадаємо, загальні руйнування від повені в Німеччині були оцінені в 30 млрд євро.

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Германия