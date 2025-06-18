Наводив удари по Силах оборони: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, зрадник наводив російські удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Фото: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових (ssu.gov.ua)

Зокрема "кріт" ділився з російськими спецслужбами інформацією про особовий склад свого підрозділу, а також координатами розташування об’єктів і техніки.

"Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, рашисти здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження", - пише СБУ.

Що загрожує

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.