UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Наводив удари по Силах оборони: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових

Ілюстративне фото: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Серед військових викрито "крота", який працював на російські спецслужби. Зрадник наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, зрадник наводив російські удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу. 

Фото: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових (ssu.gov.ua)

Зокрема "кріт" ділився з російськими спецслужбами інформацією про особовий склад свого підрозділу, а також координатами розташування об’єктів і техніки.

"Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, рашисти здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження", - пише СБУ. 

Що загрожує

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що контррозвідка СБУ викрила й затримала у Києві агента російської воєнної розвідки - центру спецпризначення "Сенеж" Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в Україні