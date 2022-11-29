Наводив ракети по Запоріжжю за посаду. СБУ затримала працівника оборонного заводу

"Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника ракет під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області. Зловмисник коригував прицільні ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі регіону", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі ворогу відповідних даних.

"Уточнена" інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста. Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру", - додали в СБУ.

Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі Telegram-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова.

"Саме там він схвально коментував рашистські "дописи", закликав до підтримки країни-агресора і викладав закриті відомості про українські об’єкти у вигляді "помічених" електронних карт", - додають в спецслужбі.

СБУ вже затримала корегувальника. За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України.

У поле зору окупантів затриманий потрапив через свою проросійську "активність" у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво. За це "гарантували" гроші та "посаду" у разі захоплення регіону.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.