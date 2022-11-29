Наводил ракеты по Запорожью за должность. СБУ задержала работника оборонного завода

"Контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика ракет во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области. Злоумышленник корректировал прицельные ракетные удары РФ по критической инфраструктуре региона", - говорится в сообщении.

Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи врагу соответствующих данных.

"Уточненная" информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города. Кроме того, он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра", - добавили в СБУ.

Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Telegram-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова.

"Именно там он одобрительно комментировал рашистские "сообщения", призывал к поддержке страны-агрессора и выкладывал закрытые сведения об украинских объектах в виде "замеченных" электронных карт", - добавляют в спецслужбе.

СБУ уже задержала корректировщика. По данным следствия, задержан работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

В поле зрения оккупантов задержанный попал из-за своей пророссийской "активности" в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это "гарантировали" деньги и "должность" в случае захвата региона.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.