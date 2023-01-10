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Наводив ракети на ТЕС та "полював" за ППО. У Дніпропетровській області затримано агента РФ

Фото: у Дніпропетровській області затримано агента РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Дніпропетровській області Служба безпеки затримала російського агента, який наводив ворожі ракети на ТЕС та "полював" за місцевими системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, агент працював на головне управління генштабу РФ (ГРУ). Зрадник працював у місцевій фармацевтичній компанії та займався постачанням лікарських препаратів. Під час поїздок агент збирав розвідувальні дані про підрозділи ЗСУ.

"Насамперед, російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони та розташування штабів оперативного командування українських військ. Також чоловік передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення", - розповіли в СБУ.

Відомо, що він "звітував" росіянам про наслідки повітряних атак по енергооб'єктах, зокрема, по Придніпровській ТЕС.

Отримані відомості він передавав окупантам через закриті канали зв'язку як фото з прив'язкою до місцевості.

Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зміна, вчинена в умовах військового стану). Суд уже відправив його під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 та 10 січня СБУ проведе в Харкові антитерористичні контрдиверсійні заходи. До заходу буде залучено військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.

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Служба безпеки УкраїниДніпропетровська область