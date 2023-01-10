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Наводил ракеты на ТЭС и "охотился" на ПВО. В Днепропетровской области задержан агент РФ

Фото: в Днепропетровской области задержан агент РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Днепропетровской области Служба безопасности задержала российского агента, который наводил вражеские ракеты на ТЭС и "охотился" на местные системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным спецслужбы, агент работал на главное управление генштаба РФ (ГРУ). Предатель работал в местной фармацевтической компании и занимался поставками лекарственных препаратов. Во время поездок агент собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

"В первую очередь, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск. Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечение", - рассказали в СБУ.

Известно, что он "отчитывался" россиянам о последствиях воздушных атак по энергообъектам, в частности, по Приднепровской ТЭС.

Полученные сведения он передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности.

Сейчас предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже отправил его под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 и 10 января СБУ проведет в Харькове антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. К мероприятию будут привлечены военная техника, вооружение и радиотехнические средства.

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Служба безопасности УкраиныДнепропетровская область