Наводил ракеты на ТЭС и "охотился" на ПВО. В Днепропетровской области задержан агент РФ

По данным спецслужбы, агент работал на главное управление генштаба РФ (ГРУ). Предатель работал в местной фармацевтической компании и занимался поставками лекарственных препаратов. Во время поездок агент собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

"В первую очередь, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск. Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечение", - рассказали в СБУ.

Известно, что он "отчитывался" россиянам о последствиях воздушных атак по энергообъектам, в частности, по Приднепровской ТЭС.

Полученные сведения он передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности.

Сейчас предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже отправил его под стражу.