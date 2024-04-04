Наводив ракети по Силам оборони у Донецькій області: СБУ затримала "крота"

"Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону", - інформують у відомстві.

Зловмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд.

"Зливав" позиції українських військ через батька

Окупантів цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

Щоб замаскувати підривну діяльність, "кріт" працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ.

Для переїзду в Росію він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора.

На території РФ він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим.

Саме йому батько фігуранта "зливав" розвіддані про Сили оборони, одержані від сина.

Карнаухов передавав ці відомості своєму куратору з ФСБ.

Загарбники використовували розвідувальну інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуку за місцем перебування затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і наявного озброєння Сил оборони та надсилання "звітів" до ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статі 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

"Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру батьку затриманого та притягнення його до відповідальності за злочини проти України", - зазначили в СБУ.