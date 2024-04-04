RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводил ракеты по Силам обороны в Донецкой области: СБУ задержала "крота"

Фото: СБУ разоблачила крота в ВСУ в Донецкой области (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали еще одного информатора ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары по Силам обороны в Донецкой области. Им оказался "крот", служивший в рядах ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцируемый на территории восточного региона", - информируют в ведомстве.

Злоумышленник передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений.

"Сливал" позиции украинских войск из-за отца

Оккупантов интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии.

Чтобы замаскировать подрывную деятельность, "крот" работал на ФСБ из-за своего отца, который в августе 2023 года уехал в РФ.

Для переезда в Россию он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в страну-агрессорку.

На территории РФ он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым.

Именно ему отец фигуранта "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына.

Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из ФСБ.

Захватчики использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак на пункты дислокации украинских войск.

Обыски и объявления подозрения

Во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и имеющегося вооружения Сил обороны и отправки "отчетов" в ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Кроме того, решается вопрос по поводу сообщения о заочном подозрении отцу задержанного и привлечению его к ответственности за преступления против Украины", - отметили в СБУ.

Фото: задержание "крота" и доказательства его сотрудничества с ФСБ (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает "кротов"

Напомним, недавно правоохранители задержали "крота" российской разведки. Мужчина под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ.

Также СБУ задержала "крота" ФСБ, пытавшегося устроиться в полицию, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДонецкая область