Наводил ракеты по Силам обороны в Донецкой области: СБУ задержала "крота"

Правоохранители задержали еще одного информатора ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары по Силам обороны в Донецкой области. Им оказался "крот", служивший в рядах ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцируемый на территории восточного региона", - информируют в ведомстве.
Злоумышленник передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений.
Оккупантов интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии.
Чтобы замаскировать подрывную деятельность, "крот" работал на ФСБ из-за своего отца, который в августе 2023 года уехал в РФ.
Для переезда в Россию он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в страну-агрессорку.
На территории РФ он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым.
Именно ему отец фигуранта "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына.
Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из ФСБ.
Захватчики использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак на пункты дислокации украинских войск.
Во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и имеющегося вооружения Сил обороны и отправки "отчетов" в ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
"Кроме того, решается вопрос по поводу сообщения о заочном подозрении отцу задержанного и привлечению его к ответственности за преступления против Украины", - отметили в СБУ.
Напомним, недавно правоохранители задержали "крота" российской разведки. Мужчина под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ.
Также СБУ задержала "крота" ФСБ, пытавшегося устроиться в полицию, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ.
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