Наводив ракети. СБУ "по гарячих слідах" затримала російського агента у Харкові

Контррозвідники СБУ затримали жителя Харкова, який працював на російські спецслужби. Він причетний до ракетних ударів по Харкову, зокрема обстрілу, який стався у неділю, 5 лютого. Внаслідок атаки окупантів загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру.

Зрадник таємно знімав блокпости, місця дислокації ЗСУ, об'єкти критичної інфраструктури та передава їх ворогу. Окупанти використовували цю інформацію під час обстрілів, а потім вимагали, аби їхній агент фіксував наслідки "прильотів".

СБУ задокументували, що шпигун причетний до обстрілу Харкова 5 лютого, коли ворожі ракети поцілили у житловий будинок та вищий навчальний заклад. Зрадника затримали "на гарячому" під час виконання чергового завдання ворога.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Харкові затримали російського коригувальника ракетних ударів (ssu.gov.ua)