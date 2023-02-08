RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводил ракеты. СБУ "по горячим следам" задержала российского агента в Харькове

Фото: в Харькове задержан российский корректировщик ракетных ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове разоблачили и задержали российского агента. Он корректировал ракетные удары по городу, а также передавал россиянам информацию о военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ задержали жителя Харькова, работавшего на российские спецслужбы. Он причастен к ракетным ударам по Харькову, в том числе обстрелу, произошедшему в воскресенье, 5 февраля. В результате атаки оккупантов погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура.

Предатель тайно снимал блокпосты, места дислокации ВСУ, объекты критической инфраструктуры и передавал их врагу. Оккупанты использовали эту информацию при обстрелах, а затем требовали, чтобы их агент фиксировал последствия "прилетов".

СБУ задокументировали, что шпион причастен к обстрелу Харькова 5 февраля, когда вражеские ракеты попали в жилой дом и высшее учебное заведение. Предателя задержали "на горячем" во время выполнения очередного задания врага.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Харькове задержан российский корректировщик ракетных ударов (ssu.gov.ua)

Напомним, мы сообщали, что российские войска утром 5 февраля нанесли ракетный удар по Харькову. Российские ракеты попали в жилой дом и в здание университета Бекетова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украиныгосизменахарковракетный удар