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Наводив ракети на радіолокаційні станції ЗСУ. В Україні затримали російського агента

Вівторок 18 березня 2025 13:41
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Наводив ракети на радіолокаційні станції ЗСУ. В Україні затримали російського агента Фото: СБУ затримала агента ФСБ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ по військовій нфраструктурі в центральній Україні. Зловмисник надавав координати для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який здійснював коригування ракетно-дронових атак РФ на військову та енергетичну інфраструктуру в центральній Україні. Зловмисник працював на території Черкаської області, де сприяв ворожим ударам по стратегічним об'єктам.

Вербування РФ

За інформацією СБУ, агент був завербований ФСБ через Telegram-канали, коли шукав швидкі заробітки. Місцевий 46-річний чоловік став частиною ворожої мережі, виконуючи завдання по виявленню бойових позицій протиповітряної оборони та реєстрації координат критично важливих енергооб'єктів.

Основною метою його діяльності було надання точних координат для прицільних ракетних ударів по радіолокаційних станціях української ППО. Зловмисник також фіксував наслідки ворожих обстрілів для подальшого коригування атак.

Наводив ракети на радіолокаційні станції ЗСУ. В Україні затримали російського агента

Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ зупинили діяльність агента на ранніх етапах, зірвавши плани окупантів. Під час затримання, що відбулося «на гарячому», у агента вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері для зв'язку з ФСБ.

Встановлено, що його завданням також було встановлення прихованої вебкамери для дистанційного наведення повітряних атак.

За підозрою у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України) агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Операція була проведена співробітниками СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури Черкаської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала двох жінок, які передавали координати українських військових у Донецькій області ворогу.

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