Наводил ракеты на радиолокационные станции ВСУ. В Украине задержали российского агента

СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые удары РФ по военной инфраструктуре в центральной Украине. Злоумышленник предоставлял координаты для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ, который осуществлял корректировку ракетно-дронных атак РФ на военную и энергетическую инфраструктуру в центральной Украине. Злоумышленник работал на территории Черкасской области, где способствовал вражеским ударам по стратегическим объектам.

Вербовка РФ

По информации СБУ, агент был завербован ФСБ через Telegram-каналы, когда искал быстрые заработки. Местный 46-летний мужчина стал частью вражеской сети, выполняя задачи по выявлению боевых позиций противовоздушной обороны и регистрации координат критически важных энергообъектов.

Основной целью его деятельности было предоставление точных координат для прицельных ракетных ударов по радиолокационным станциям украинской ПВО. Злоумышленник также фиксировал последствия вражеских обстрелов для дальнейшей корректировки атак.

Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ остановили деятельность агента на ранних этапах, сорвав планы оккупантов. Во время задержания, которое произошло "на горячем", у агента изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере для связи с ФСБ.

Установлено, что его задачей также была установка скрытой веб-камеры для дистанционного наведения воздушных атак.

По подозрению в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операция была проведена сотрудниками СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры Черкасской области.