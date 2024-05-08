Наводив ракети на Кривий Ріг: правоохоронці затримали інформатора російського "воєнкора"

Зазначається, що серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони.

"Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора - 27-річного місцевого жителя", - повідомляють в СБУ.

Дії зрадника корегував російський "воєнкор" з медійного пулу диктатора Путіна, який давав агенту завдання на об'їзд місцевості та виявлення локацій техніки та особового складу ЗСУ. Зокрема, українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки.

Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського "воєнкора".

Затримали "на гарячому"

Правоохоронці затримали інформатора "на гарячому", коли той проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі, вилучивши в нього докази розвідувальних операцій на користь РФ.

Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

Також чоловік поширював у Telegram-каналах антиукраїнські коментарі і таким чином на початку цього року потрапив у поле зору російського пропагандиста.

Оголошення підозри і термін

Наразі затриманому повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.