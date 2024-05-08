Наводил ракеты в Кривой Рог: правоохранители задержали информатора российского "военкора"

Правоохранители задержали информатора российского военкора, который наводил ракеты на Кривой Рог. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы.
"Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора - 27-летнего местного жителя", - сообщают в СБУ.
Действия предателя корректировал российский "военкор" из медийного пула диктатора Путина, который давал агенту задачу на объезд местности и выявление локаций техники и личного состава ВСУ. В частности, украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники.
Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского "военкора".
Правоохранители задержали информатора "с поличным", когда тот проводил доразведку вблизи потенциальной цели, изъяв у него доказательства разведывательных операций в пользу РФ.
Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.
Также мужчина распространял в Telegram-каналах антиукраинские комментарии и, таким образом, в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.
Задержанному сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, недавно правоохранители задержали информатора "вагнеровцев". Мужчина шпионил за военными аэродромами в Донецкой области.
Накануне сообщалось, что в Харькове правоохранители задержали предательницу, помогавшую кремлевским СМИ оправдывать российскую агрессию.
Также правоохранители задержали в Киеве пророссийских хакеров, создавших фейковые аккаунты руководителей спецслужб Украины.
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