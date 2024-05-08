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Наводил ракеты в Кривой Рог: правоохранители задержали информатора российского "военкора"

Фото: СБУ задержала информатора российского военкора (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали информатора российского военкора, который наводил ракеты на Кривой Рог. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы.

"Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора - 27-летнего местного жителя", - сообщают в СБУ.

Действия предателя корректировал российский "военкор" из медийного пула диктатора Путина, который давал агенту задачу на объезд местности и выявление локаций техники и личного состава ВСУ. В частности, украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники.

Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского "военкора".

Задержали "на горячем"

Правоохранители задержали информатора "с поличным", когда тот проводил доразведку вблизи потенциальной цели, изъяв у него доказательства разведывательных операций в пользу РФ.

Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

Также мужчина распространял в Telegram-каналах антиукраинские комментарии и, таким образом, в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.

Объявление подозрения и срок

Задержанному сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: задержание информатора РФ и изъяты доказательства его сотрудничества с агрессором (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает российских агентов

Напомним, недавно правоохранители задержали информатора "вагнеровцев". Мужчина шпионил за военными аэродромами в Донецкой области.

Накануне сообщалось, что в Харькове правоохранители задержали предательницу, помогавшую кремлевским СМИ оправдывать российскую агрессию.

Также правоохранители задержали в Киеве пророссийских хакеров, создавших фейковые аккаунты руководителей спецслужб Украины.

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