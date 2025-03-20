Наводив ракети по Чернігову. Суд виніс вирок російському агенту

Деталі справи

Зловмисник коригував удари по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями ворога були пункти базування Сил оборони на території Чернігова, а також його околицях.

Для того, щоб отримати координати ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав через Telegram "легкі гроші". Для виконання завдання агент обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на Google-картах.

Зібрані дані зрадник передавав російському куратору через Telegram-бота.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника й провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. Під час обшуку було виявлено мобільний телефон й планшет із доказами злочинів, а також бойову гранату та набої до стрілецької зброї.

Рішення суду

Зловмисника визнали винним за статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

Йому призначили 15 років тюрми.