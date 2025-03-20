RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Наводил ракеты по Чернигову. Суд вынес приговор российскому агенту

Фото: суд вынес приговор российскому агенту, который наводил вражеские ракеты по Чернигову (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор агенту Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который наводил вражеские Х-59 по Чернигову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Злоумышленник корректировал удары по северному региону Украины, в том числе с применением ракет типа Х-59. Основными целями врага были пункты базирования Сил обороны на территории Чернигова, а также его окрестностях.

Для того, чтобы получить координаты ФСБ дистанционно завербовала работника местного завода, который искал через Telegram "легкие деньги". Для выполнения задания агент обходил местность и скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их геолокации на Google-картах.

Собранные данные предатель передавал российскому куратору через Telegram-бота.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. Во время обыска были обнаружены мобильный телефон и планшет с доказательствами преступлений, а также боевая граната и патроны к стрелковому оружию.

Решение суда

Злоумышленника признали виновным по статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Ему назначили 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, который планировал похитить дроновые технологии Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЧерниговРоссийская ФедерацияВойна в Украине