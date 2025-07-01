Наводив КАБи на українських воїнів: російський агент отримав 15 років в'язниці
Українець, який наводив керовані авіабомби на бійців ЗСУ в Донецькій області, отримав тюремний термін. Суд визнав його винним у держзраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили в СБУ, зловмисник виявився агентом російської військової розвідки (ГРУ). Його основним завданням було наведення авіабомб на українських воїнів, які оборонялися на Краматорському напрямку.
47-річного місцевого жителя росіяни завербували через соцмережу "Одноклассники", де він публікував проросійські коментарі. Для того, щоб виявити геолокацію воїнів Сил оборони, зрадник об'їжджав прифронтову місцевість. Там він фотографував військові об'єкти і робив позначки на гугл-картах.
Діяльність зрадника координував бойовик, який воює на східному фронті і працює на ГРУ. Навідника затримали в лютому цього року за місцем його проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, за допомогою якої він контактував із росіянами.
Згідно з рішенням суду, чоловік отримав 15 років в'язниці за держзраду.
Затримання навідників
Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що в Харкові затримали місцеву жительку, яка працювала на росіян.
Вона допомагала росіянам наносити удари по Харкову - шукала місця, де зосереджені українські захисники.
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