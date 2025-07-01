Наводил КАБы на украинских воинов: российский агент получил 15 лет тюрьмы

Украинец, который наводил управляемые авиабомбы на бойцов ВСУ в Донецкой области, получил тюремный срок. Суд признал его виновным в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

Как отметили в СБУ, злоумышленник оказался агентом российской военной разведки (ГРУ). Его основной задачей была навода авиабомб на украинских воинов, которые оборонялись на Краматорском направлении.

47-летнего местного жителя россияне завербовали через соцсеть "Одноклассники", где он публиковал пророссийские комментарии. Для того, чтобы обнаружить геолокацию воинов Сил обороны, предатель объезжал прифронтовую местность. Там он фотографировал военные объекты и делал пометки на гугл-картах.

Деятельность предателя координировал боевик, который воюет на восточном фронте и работает на ГРУ. Наводчика задержали в феврале этого года по месту его проживания. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, при помощи которой он контактировал с россиянами.

Согласно решению суда, мужчина получил 15 лет тюрьмы за госизмену.