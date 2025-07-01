ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Наводил КАБы на украинских воинов: российский агент получил 15 лет тюрьмы

Вторник 01 июля 2025 16:16
UA EN RU
Наводил КАБы на украинских воинов: российский агент получил 15 лет тюрьмы Иллюстративное фото: украинец помогал россиянам сбрасывать КАБы на бойцов ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинец, который наводил управляемые авиабомбы на бойцов ВСУ в Донецкой области, получил тюремный срок. Суд признал его виновным в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отметили в СБУ, злоумышленник оказался агентом российской военной разведки (ГРУ). Его основной задачей была навода авиабомб на украинских воинов, которые оборонялись на Краматорском направлении.

47-летнего местного жителя россияне завербовали через соцсеть "Одноклассники", где он публиковал пророссийские комментарии. Для того, чтобы обнаружить геолокацию воинов Сил обороны, предатель объезжал прифронтовую местность. Там он фотографировал военные объекты и делал пометки на гугл-картах.

Деятельность предателя координировал боевик, который воюет на восточном фронте и работает на ГРУ. Наводчика задержали в феврале этого года по месту его проживания. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, при помощи которой он контактировал с россиянами.

Согласно решению суда, мужчина получил 15 лет тюрьмы за госизмену.

Задержание наводчиков

Напомним, 10 июня стало известно, что в Харькове задержали местную жительницу, которая работала на россиян.

Она помогала россиянам наносить удары по Харькову - искала места, где сосредоточены украинские защитники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область ГРУ Война в Украине
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства