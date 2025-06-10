ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хотіла "буферну зону" та наводила ракети по Харкову. СБУ затримала агентку РФ

Харків, Вівторок 10 червня 2025 15:03
UA EN RU
Хотіла "буферну зону" та наводила ракети по Харкову. СБУ затримала агентку РФ Фото: СБУ затримала агентку ФСБ у Харкові (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

У Харкові затримали чергову агентку ФСБ, яка допомагала ворогу завдавати ударів по місту та публічно просувала наративи Кремля. Їй загрожує довічне увезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

За даними слідства, жінка без постійного місця роботи вийшла на зв'язок із представниками російської спецслужби через Telegram після того, як у соцмережах почала закликати до створення так званих "буферних зон" на території України. Саме ці заяви й привернули увагу ворога.

Після вербування зрадниці передали список координат об’єктів у Харкові, які вона мала перевірити та описати. Згодом вона встановила, що за вказаними локаціями розміщені підрозділи Сил оборони, і почала збирати інформацію про кількість військових та наявну техніку.

В СБУ повідомили, що викрили жінку майже одразу після її вербування, що дозволило задокументувати усі її дії. Її затримали за місцем проживання, вилучивши комп’ютерну техніку та телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Також проведена експертиза підтвердила факт публічного поширення кремлівської пропаганди та підривної діяльності.

Що загрожує затриманій

Затриманій повідомили про підозру за трьома статтями, а саме державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування збройної агресії РФ.

Жінку взяли під варту без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші затримання

Раніше СБУ викрила двох російських інформаторів, які "зливали" ворогу інформацію про бойову авіацію Збройних сил України (ЗСУ).

Крім того, СБУ затримала 16-річного студента, який коригував ворожі удари у двох областях України.

Також РБК-Україна писало про те, що спецслужби затримали 41-річного зрадника, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) та мобільних вогневих груп Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків Війна в Україні
NEWS
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом