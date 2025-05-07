Наводив КАБи на свій підрозділ і мріяв втекти до РФ: суд виніс вирок зраднику

Мобілізований українець виявився агентом ГРУ і намагався навести КАБи по власному підрозділу. СБУ вчасно викрила зрадника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який діяв в Харківській області.
Засудженим є місцевий мобілізований, якого окупанти дистанційно завербували у серпні 2024 року. На замовлення російського ГРУ зрадник мав скоригувати повітряний удар по підрозділу, в якому проходив службу.
В обмін на координати для вогневого ураження воєнна розвідка РФ обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресора.
Для цього перед ворожим обстрілом він планував прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти мали підготувати йому "коридор" для переходу лінії фронту.
Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали "крота" восени 2024 року, коли він готувався навести російські керовані авіабомби на ціль, а потім втекти до РФ.
"У разі переходу через лінію боєзіткнення зрадник планував вступити до окупаційних угруповань країни-агресора, щоб воювати проти України", - повідомили в СБУ.
Також у ході розслідування було встановлено, що агент додатково шпигував за бойовими позиціями української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаудару.
Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки, який шпигував за Силами оборони перевдягнувшись у військову форму.
Крім того, РБК-Україна писало, як СБУ нещодавно затримала зрадника в одній з бригад ЗСУ, який працював на розвідку ворога.
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