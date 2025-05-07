Наводил КАБы на свое подразделение и мечтал сбежать в РФ: суд вынес приговор предателю

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки, который действовал в Харьковской области.

Осужденным является местный мобилизованный, которого оккупанты дистанционно завербовали в августе 2024 года. По заказу российского ГРУ предатель должен был скорректировать воздушный удар по подразделению, в котором проходил службу.

В обмен на координаты для огневого поражения военная разведка РФ обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора.

Для этого перед вражеским обстрелом он планировал прибыть в определенное место на передовой, где оккупанты должны были подготовить ему "коридор" для перехода линии фронта.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали "крота" осенью 2024 года, когда он готовился навести российские управляемые авиабомбы на цель, а затем сбежать в РФ.

"В случае перехода через линию боестолкновения предатель планировал вступить в оккупационные группировки страны-агрессора, чтобы воевать против Украины", - сообщили в СБУ.

Также в ходе расследования было установлено, что агент дополнительно шпионил за боевыми позициями украинской ПВО, которую враг надеялся "обойти" во время авиаудара.