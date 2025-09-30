Наводив КАБи на Костянтинівку: ще один агент РФ отримав 15 років тюрми

До 15 років тюрми засудили ще одного російського агента, який наводив ворожі КАБи на Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав агент ФСБ, який шпигував для ворога на Донеччині. Зловмисника затримали у травні цього року у Костянтинівці, коли він наводив російські авіабомби на прифронтове місто.

Як встановило розслідування, вороже завдання виконував завербований окупантами 23-річний вантажник з місцевого ринку. У поле зору російської спецслужби він потрапив через власні прокремлівські коментарі у Telegram-каналах.

Після дистанційного вербування агент почав обходити місцевість, щоб виявити та передати куратору геолокації Сил оборони на території громади.

Також він фіксував маршрути руху колон бронетехніки українських військ у напрямках логістичних хабів та передової.

У разі виявлення потенційних "цілей" зловмисник позначав їх на гугл-картах, а потім робив скриншот зображення з детальним описом об’єкта та навколишньої місцевості.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його. Під час обшуку у ворожого поплічника вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та координації своїх дій з ФСБ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).