Наводив КАБи на Костянтинівку: ще один агент РФ отримав 15 років тюрми

Вівторок 30 вересня 2025 17:32
Наводив КАБи на Костянтинівку: ще один агент РФ отримав 15 років тюрми Фото: агент РФ, який наводив КАБи на Костянтинівку, отримав 15 років тюрми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

До 15 років тюрми засудили ще одного російського агента, який наводив ворожі КАБи на Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав агент ФСБ, який шпигував для ворога на Донеччині. Зловмисника затримали у травні цього року у Костянтинівці, коли він наводив російські авіабомби на прифронтове місто.

Як встановило розслідування, вороже завдання виконував завербований окупантами 23-річний вантажник з місцевого ринку. У поле зору російської спецслужби він потрапив через власні прокремлівські коментарі у Telegram-каналах.

Після дистанційного вербування агент почав обходити місцевість, щоб виявити та передати куратору геолокації Сил оборони на території громади.

Також він фіксував маршрути руху колон бронетехніки українських військ у напрямках логістичних хабів та передової.

У разі виявлення потенційних "цілей" зловмисник позначав їх на гугл-картах, а потім робив скриншот зображення з детальним описом об’єкта та навколишньої місцевості.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його. Під час обшуку у ворожого поплічника вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та координації своїх дій з ФСБ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вироки агентам РФ

Нагадаємо, нещодавно агента російської воєнної розвідки (ГРУ) засудили до 15 років тюрми. Він коригував ворожі удари по Запоріжжю.

Також агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ворожі удари по Вінниці та Сумах, засудили до 15 років тюрми.

На такий же термін засудили російського агента, який зливав маршрути руху військових ешелонів у Дніпропетровській області.

Раніше ми також повідомляли, що російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ракетно-дронові атаки РФ по Одеській області.

Донецька область Константиновка Війна в Україні
