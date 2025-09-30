ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Наводил КАБы на Константиновку: еще один агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Вторник 30 сентября 2025 17:32
UA EN RU
Наводил КАБы на Константиновку: еще один агент РФ получил 15 лет тюрьмы Фото: агент РФ, который наводил КАБы на Константиновку, получил 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

К 15 годам тюрьмы приговорили еще одного российского агента, который наводил вражеские КАБы на Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил агент ФСБ, который шпионил для врага в Донецкой области. Злоумышленника задержали в мае этого года в Константиновке, когда он наводил российские авиабомбы на прифронтовой город.

Как установило расследование, вражеское задание выполнял завербованный оккупантами 23-летний грузчик с местного рынка. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за собственных прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.

После дистанционной вербовки агент начал обходить местность, чтобы выявить и передать куратору геолокации Сил обороны на территории общины.

Также он фиксировал маршруты движения колонн бронетехники украинских войск в направлениях логистических хабов и передовой.

В случае обнаружения потенциальных "целей" злоумышленник обозначал их на гугл-картах, а затем делал скриншот изображения с подробным описанием объекта и окружающей местности.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его. Во время обыска у вражеского соратника изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и координации своих действий с ФСБ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Приговоры агентам РФ

Напомним, недавно агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал вражеские удары по Запорожью.

Также агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по Виннице и Сумах, приговорили к 15 годам тюрьмы.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Ранее мы также сообщали, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Одесской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донецкая область Константиновка Война в Украине
Новости
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен