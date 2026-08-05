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Наводив балістику на Київ: СБУ затримала російського коригувальника

15:40 05.08.2026 Ср
2 хв
Місцевий наркозалежний став агентом ФСБ
aimg Олена Бджола
Фото: затримання російського коригувальника вогню по Києву (ssu.gov.ua)

Коригувальник наводив російську балістику та ударні дрони по логістичних центрах та складах. Він діяв у Києві і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Коригував удари по Києву

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, що наводив масовані ракетно-дронові удари Росії по Києву. Ним виявився місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Зрадник також відстежував місця дислокації Сил оборони:

  • розташування блокпостів,
  • пунктів базування українських безпілотних систем.

Він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні. Так російські спецслужби контролювали всі маршрути фігуранта.

Коригувальник знімав об'єкти на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті.

Одночасно він фіксував наслідки попередніх ударів по Києву та передавав у звіті своєму куратору.

Що загрожує

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.

До слова, його завербувала ФСБ, коли він шукав "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія дедалі активніше застосовує "медові пастки" для вбивств українських військових. Ворог "полює" на бійців ЗСУ на сайтах знайомств.

Також 30 липня СБУ затримала в Одесі трьох агентів російських спецслужб. Зловмисники 28 липня влаштували два теракти з підривом автомобілів.

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