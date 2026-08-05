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Наводил баллистику на Киев: СБУ задержала российского корректировщика

15:40 05.08.2026 Ср
2 мин
Местный наркозависимый стал агентом ФСБ
aimg Елена Бджола
Фото: задержание российского корректировщика огня по Киеву (ssu.gov.ua)

Корректировщик наводил российскую баллистику и ударные дроны по логистическим центрам и складам. Он действовал в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Корректировал удары по Киеву

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, наводившего массированные ракетно-дроновые удары России по Киеву. Им оказался местный строитель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

Предатель также отслеживал места дислокации Сил обороны:

  • расположение блокпостов,
  • пунктов базирования украинских беспилотных систем

Он обходил местность с активированной функцией GPS-навигации на смартфоне. Так российские спецслужбы контролировали все маршруты фигуранта.

Корректировщик снимал объекты на фото и видео, а также обозначал их координаты на гугл-карте.

Одновременно он фиксировал последствия предварительных ударов по Киеву и передавал в отчете своему куратору.

Что угрожает

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" в квартире его знакомых, когда он вернулся после еще одной разведвылазки.

К слову, его завербовала ФСБ, когда он искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия все активнее применяет "медовые ловушки" для убийств украинских военных. Враг "охотится" на бойцов ВСУ на сайтах знакомств.

Также 30 июля СБУ задержала в Одессе троих агентов российских спецслужб. Злоумышленники 28 июля устроили два теракта с подрывом автомобилей.

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