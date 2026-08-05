Наводил баллистику на Киев: СБУ задержала российского корректировщика

Корректировал удары по Киеву

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, наводившего массированные ракетно-дроновые удары России по Киеву. Им оказался местный строитель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

Предатель также отслеживал места дислокации Сил обороны:

расположение блокпостов,

пунктов базирования украинских беспилотных систем

Он обходил местность с активированной функцией GPS-навигации на смартфоне. Так российские спецслужбы контролировали все маршруты фигуранта.

Корректировщик снимал объекты на фото и видео, а также обозначал их координаты на гугл-карте.

Одновременно он фиксировал последствия предварительных ударов по Киеву и передавал в отчете своему куратору.

Что угрожает

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" в квартире его знакомых, когда он вернулся после еще одной разведвылазки.

К слову, его завербовала ФСБ, когда он искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.