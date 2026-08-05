Наводив балістику на Київ: СБУ затримала російського коригувальника
Коригувальник наводив російську балістику та ударні дрони по логістичних центрах та складах. Він діяв у Києві і області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
Коригував удари по Києву
Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, що наводив масовані ракетно-дронові удари Росії по Києву. Ним виявився місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.
Зрадник також відстежував місця дислокації Сил оборони:
- розташування блокпостів,
- пунктів базування українських безпілотних систем.
Він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні. Так російські спецслужби контролювали всі маршрути фігуранта.
Коригувальник знімав об'єкти на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті.
Одночасно він фіксував наслідки попередніх ударів по Києву та передавав у звіті своєму куратору.
Що загрожує
Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.
До слова, його завербувала ФСБ, коли він шукав "легких заробітків" у Телеграм-каналах.
Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія дедалі активніше застосовує "медові пастки" для вбивств українських військових. Ворог "полює" на бійців ЗСУ на сайтах знайомств.
Також 30 липня СБУ затримала в Одесі трьох агентів російських спецслужб. Зловмисники 28 липня влаштували два теракти з підривом автомобілів.