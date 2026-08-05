ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Наводив балістику на Київ: СБУ затримала російського коригувальника

15:40 05.08.2026 Ср
2 хв
Місцевий наркозалежний став агентом ФСБ
aimg Олена Бджола
Наводив балістику на Київ: СБУ затримала російського коригувальника Фото: затримання російського коригувальника вогню по Києву (ssu.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Коригувальник наводив російську балістику та ударні дрони по логістичних центрах та складах. Він діяв у Києві і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Коригував удари по Києву

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, що наводив масовані ракетно-дронові удари Росії по Києву. Ним виявився місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Зрадник також відстежував місця дислокації Сил оборони:

  • розташування блокпостів,
  • пунктів базування українських безпілотних систем.

Він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні. Так російські спецслужби контролювали всі маршрути фігуранта.

Коригувальник знімав об'єкти на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті.

Одночасно він фіксував наслідки попередніх ударів по Києву та передавав у звіті своєму куратору.

Що загрожує

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.

До слова, його завербувала ФСБ, коли він шукав "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія дедалі активніше застосовує "медові пастки" для вбивств українських військових. Ворог "полює" на бійців ЗСУ на сайтах знайомств.

Також 30 липня СБУ затримала в Одесі трьох агентів російських спецслужб. Зловмисники 28 липня влаштували два теракти з підривом автомобілів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Україна Війна Росії проти України Київ
Новини
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Аналітика
"Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту