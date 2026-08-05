Наводил баллистику на Киев: СБУ задержала российского корректировщика
Корректировщик наводил российскую баллистику и ударные дроны по логистическим центрам и складам. Он действовал в Киеве и области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Корректировал удары по Киеву
Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, наводившего массированные ракетно-дроновые удары России по Киеву. Им оказался местный строитель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.
Предатель также отслеживал места дислокации Сил обороны:
- расположение блокпостов,
- пунктов базирования украинских беспилотных систем
Он обходил местность с активированной функцией GPS-навигации на смартфоне. Так российские спецслужбы контролировали все маршруты фигуранта.
Корректировщик снимал объекты на фото и видео, а также обозначал их координаты на гугл-карте.
Одновременно он фиксировал последствия предварительных ударов по Киеву и передавал в отчете своему куратору.
Что угрожает
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" в квартире его знакомых, когда он вернулся после еще одной разведвылазки.
К слову, его завербовала ФСБ, когда он искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.
Во время обыска у задержанного изъят смартфон с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия все активнее применяет "медовые ловушки" для убийств украинских военных. Враг "охотится" на бойцов ВСУ на сайтах знакомств.
Также 30 июля СБУ задержала в Одессе троих агентов российских спецслужб. Злоумышленники 28 июля устроили два теракта с подрывом автомобилей.