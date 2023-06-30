UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наводили "Смерчі" та "Урагани" на Харків. СБУ викрила агентів ФСБ

Фото: у Харкові викрили агентів ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Російську агентурну мережу викрили у Харкові. Зрадники наводили ворожі ракети, а також "зливали" окупантам переміщення ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, до агентурної мережі входили троє місцевих жителів. Серед них колишній викладач місцевого військово-навчального закладу. Зрадників завербував кадровий співробітник ФСБ на початку повномасштабного вторгнення.

Зловмисники намагалися виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступу на східному фронті. Також агенти намагалися встановити пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів.

Отримані дані зрадники передавали ФСБ через Telegram. Ці дані окупанти використовували для підготовки масованих ракетних ударів по Харкову реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

СБУ затримала шпигунів під час виконання ними ворожих завдань. Під час обшуків у них виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами.

Затриманим оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Фото: у Харкові викрили агентів ФСБ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила жителя Кіровоградської області, який готував удари по аеродромах. Він працював на російську ФСБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїнидержзрадаВійна в Україніхарковракетный удар