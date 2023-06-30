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Наводили "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков. СБУ разоблачила агентов ФСБ

Фото: в Харькове разоблачили агентов ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российскую агентурную сеть разоблачили в Харькове. Предатели наводили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в агентурную сеть входили трое местных жителей. Среди них бывший преподаватель местного военно-учебного заведения. Предателей завербовал кадровый сотрудник ФСБ в начале полномасштабного вторжения.

Злоумышленники пытались выявить направления перекидывания подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступление на восточном фронте. Также агенты пытались установить пункты временного хранения иностранных вооружений и боеприпасов.

Полученные данные предатели передавали ФСБ через Telegram. Эти данные оккупанты использовали для подготовки массированных ракетных ударов по Харькову реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган".

СБУ задержала шпионов во время выполнения ими вражеских задач. В ходе обысков у них обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами.

Задержанным объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: в Харькове разоблачили агентов ФСБ (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила жителя Кировоградской области, готовившего удары по аэродромам. Он работал на российскую ФСБ.

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