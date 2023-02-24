Наводили ракети на лікарні. СБУ викрила "волонтерів", завербованих ФСБ

СБУ викрила агентурну мережу російської ФСБ, які діяла на півдні України. Один з зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера.

Доставляючи допомогу на фронт, він збирав розвіддані про захисників. Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі лікарень. Цю інформацію окупанти використовували для коригування ракетних ударів.

Правоохоронці підтвердили, що саме за "наводкою" шпигунів Росія здійснила серію обстрілів медзакладів на півдні України.

За кожне "завдання" агенти отримували від росіян платню, а у разі окупації регіону вони розраховували отримати "посади".

СБУ затримала зловмисників під час спроб визначити геолокації декількох лікарень та енергооб’єктів. Зрадниками виявилися шестеро місцевих жителів, яких на початку вторгнення завербувала ФСБ.

Під час обшуків у шпигунів виявили телефони з доказами та банківські карти. Затриманим оголосили підозру за двома статтями ККУ. Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зрадника загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Фото: СБУ викрила агентів ФСБ, які наводили ракети на лікарні (ssu.gov.ua)