RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводили ракеты на больницы. СБУ разоблачила "волонтеров", завербованных ФСБ

Фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые наводили ракеты на больницы (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские агенты под видом якобы волонтеров собирали данные о ВСУ и наводили ракетные удары. Шпионов разоблачили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила действующую на юге Украины агентурную сеть российской ФСБ. Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера.

Доставляя помощь на фронт, он собирал разведданные о защитниках. Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе больниц. Эту информацию оккупанты использовали для корректировки ракетных ударов.

Правоохранители подтвердили, что именно по "наводке" шпионов Россия совершила серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждую "задачу" агенты получали от россиян оплату, а в случае оккупации региона они рассчитывали получить "должности".

СБУ задержала злоумышленников при попытках определить геолокацию нескольких больниц и энергообъектов. Предателями оказались шесть местных жителей, которых в начале вторжения завербовала ФСБ.

Во время обысков у шпионов обнаружили телефоны с поличным и банковские карты. Задержанным объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Предателя грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые наводили ракеты на больницы (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила старосту поселка в Киевской области, который помогал оккупантам и дал им маршруты дорог во время наступления на Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныгосизменаколаборантВойна в Украинеракетный удар