Наводили ракеты на больницы. СБУ разоблачила "волонтеров", завербованных ФСБ

СБУ разоблачила действующую на юге Украины агентурную сеть российской ФСБ. Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера.

Доставляя помощь на фронт, он собирал разведданные о защитниках. Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе больниц. Эту информацию оккупанты использовали для корректировки ракетных ударов.

Правоохранители подтвердили, что именно по "наводке" шпионов Россия совершила серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждую "задачу" агенты получали от россиян оплату, а в случае оккупации региона они рассчитывали получить "должности".

СБУ задержала злоумышленников при попытках определить геолокацию нескольких больниц и энергообъектов. Предателями оказались шесть местных жителей, которых в начале вторжения завербовала ФСБ.

Во время обысков у шпионов обнаружили телефоны с поличным и банковские карты. Задержанным объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Предателя грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые наводили ракеты на больницы (ssu.gov.ua)