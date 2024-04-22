Наводили ракети на Херсон. СБУ затримала ексдепутата і його спільницю

Що сталось

Під час спецоперації було викрито 4-х учасників банди, які коригували ракетно-дронові удари по Херсонській області. Двох злочинців спіймали "на гарячому" під час виконання ворожого завдання. Серед них, як й згадувалось вище:

колишній депутат районної ради Херсона;

працівниця лікарні.

"За даними слідства, за їхнім "наведенням" рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонську область", - додає СБУ.

Для коригування ударів злочинці під виглядом прогулянок обходили вулиці міста й приховано фіксували місця базування Сил оборони.

Іншим завданням затриманих був збір розвідувальних даних про наслідки "прильотів". Колишній депутат районної ради Херсона "узагальнював" отримані відомості й передава ворогу. Резидентом агентурної групи був колишній місцевий знайомий ексдепутата, який під час окупації пішов на співпрацю з ФСБ. Після звільнення територій останній втік до Росії.



"У ході розслідування Служба безпеки також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала ексдепутата і його спільницю, які наводили ракети на Херсон (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Всім чотирьом агентам Росії повідомлено про підозру.

Ексдепутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне.

Дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.



"Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та у РФ, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", - відзначає СБУ.