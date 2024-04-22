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Наводили ракети на Херсон. СБУ затримала ексдепутата і його спільницю

Фото: СБУ затримала ексдепутата і його спільницю, які наводили ракети на Херсон (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У результаті спецоперації Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ на правобережжі Херсонської області. Серед затриманих колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось 

Під час спецоперації було викрито 4-х учасників банди, які коригували ракетно-дронові удари по Херсонській області. Двох злочинців спіймали "на гарячому" під час виконання ворожого завдання. Серед них, як й згадувалось вище: 

  • колишній депутат районної ради Херсона;
  • працівниця лікарні.

"За даними слідства, за їхнім "наведенням" рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонську область", - додає СБУ. 

Для коригування ударів злочинці під виглядом прогулянок обходили вулиці міста й приховано фіксували місця базування Сил оборони. 

Іншим завданням затриманих був збір розвідувальних даних про наслідки "прильотів". Колишній депутат районної ради Херсона "узагальнював" отримані відомості й передава ворогу. Резидентом агентурної групи був колишній місцевий знайомий ексдепутата, який під час окупації пішов на співпрацю з ФСБ. Після звільнення територій останній втік до Росії. 
 
"У ході розслідування Служба безпеки також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України", - пише СБУ. 

 

Фото: СБУ затримала ексдепутата і його спільницю, які наводили ракети на Херсон (t.me/SBUkr)

Що загрожує 

Всім чотирьом агентам Росії повідомлено про підозру. 

Ексдепутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне. 

Дії його спільниці кваліфіковано за  ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.
 
"Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та у РФ, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", - відзначає СБУ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також викрила інженерів-конструкторів, які хотіли продати в Росії новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

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