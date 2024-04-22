Наводили ракеты в Херсон. СБУ задержала экс-депутата и его сообщницу

Что произошло

Во время спецоперации были разоблачены 4-е участника банды, которые корректировали ракетно-дроновые удары по Херсонской области. Двух преступников поймали "на горячем" во время выполнения вражеского задания. Среди них, как и упоминалось выше:

бывший депутат районного совета Херсона;

работница больницы.

"По данным следствия, по их "наводке" рашисты обстреляли местную больницу, церковь и здание Национальной полиции. Кроме того, они готовились к новым воздушным атакам на Херсонскую область", - добавляет СБУ.

Для корректировки ударов преступники под видом прогулок обходили улицы города и скрыто фиксировали места базирования Сил обороны.

Другой задачей задержанных был сбор разведывательных данных о последствиях "прилетов". Бывший депутат районного совета Херсона "обобщал" полученные сведения и передавал врагу. Резидентом агентурной группы был бывший местный знакомый экс-депутата, который во время оккупации пошел на сотрудничество с ФСБ. После освобождения территорий последний сбежал в Россию.

"В ходе расследования Служба безопасности также установила личность и задокументировала четвертого участника российской агентуры, который находится на временно оккупированной территории Украины", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала экс-депутата и его сообщницу, которые приводили ракеты в Херсон (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Всем четырем агентам России сообщено о подозрении.

Экс-депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

"Двум фигурантам, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины и в РФ, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", - отмечает СБУ.