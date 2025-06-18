Наводила удари по Харкову й очікувала окупації. СБУ викрила зрадницю

Деталі справи

Зрадницею виявилась 46-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору російської спецслужби, коли закликала у Telegram до штурму й окупації Харкова.

Після вербування агентка отримала перелік локацій, за якими вона повинна була "перевірити" ймовірне базування Сил оборони. Для цього вона обходила визначені об'єкти та вела спостереження за їхніми зовнішніми параметрами.

Фото: СБУ викрила зрадницю, яка наводила удари по Харкову (t.me/SBUkr)

У разі виявлення українських захисників, вона фотографувала потенційну "ціль" з прив'язкою до місцевості й позначала її координати на google-картах.

"Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність зловмисниці й затримали її. Також Служба безпеки вжила комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони", - додає СБУ.

Під час обшуків у затриманої вилучили комп'ютерну техніку й мобільний телефон із доказами роботи на країну-терориста.

Що загрожує

Зрадниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі агентка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.