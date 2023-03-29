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Навколо Запорізької АЕС посилюються бойові дії, - гендиректор МАГАТЕ

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У районі тимчасово захопленої російськими військами Запорізької атомної електростанції посилюються бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні здійснив другий візит на Запорізьку АЕС в Україні на тлі загострення бойових дій навколо неї.

"Очевидно, що військова активність зростає у всьому цьому регіоні, тому слід вжити всіх можливих запобіжних заходів. Думаю, ні для кого не секрет, що в регіоні відбувається значне збільшення чисельності військ, відкрито говорять про наступ і контрнаступ", - зазначив Гроссі, оглянувши станцію.

Генеральний директор також наголосив, що перебуває на Запорізькій АЕС, щоб продовжити переговори щодо захисту станції, для чого знадобиться згода української та російської сторін про припинення вогню.

"Були різні концепції, над якими ми працювали. Спочатку ми зосереджувалися на можливості створення чітко визначеної зони навколо станції. Зараз концепція розвивається і більше зосереджується на самому захисті та речах, яких слід уникати. Робота ще триває", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 29 березня, прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Гроссі також повідомив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України