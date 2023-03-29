Навколо Запорізької АЕС посилюються бойові дії, - гендиректор МАГАТЕ

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні здійснив другий візит на Запорізьку АЕС в Україні на тлі загострення бойових дій навколо неї.

"Очевидно, що військова активність зростає у всьому цьому регіоні, тому слід вжити всіх можливих запобіжних заходів. Думаю, ні для кого не секрет, що в регіоні відбувається значне збільшення чисельності військ, відкрито говорять про наступ і контрнаступ", - зазначив Гроссі, оглянувши станцію.

Генеральний директор також наголосив, що перебуває на Запорізькій АЕС, щоб продовжити переговори щодо захисту станції, для чого знадобиться згода української та російської сторін про припинення вогню.

"Були різні концепції, над якими ми працювали. Спочатку ми зосереджувалися на можливості створення чітко визначеної зони навколо станції. Зараз концепція розвивається і більше зосереджується на самому захисті та речах, яких слід уникати. Робота ще триває", - сказав Гроссі.