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Навколо Маріуполя зафіксували зміну основного руху окупантів (відео)

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Маріуполь, Вівторок 04 квітня 2023 08:50
Навколо Маріуполя зафіксували зміну основного руху окупантів (відео) Фото: навколо Маріуполя зафіксували зміну основного руху окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська змінили основний рух навколо окупованого Маріуполя. Вчора вони масово перевозили вантажівки з БК та трали з технікою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"За вчора зафіксовано зміна основного руху окупантів навколо Маріуполя", - написав Андрющенко.

За його словами, вантажівки з БК та трали окупантів з гусеничною технікою масово переміщувались з Маріупольського району та з району с. Розівка Запорізької області в Лівобережний район Маріуполя та Новоазовський район.

При цьому в бік Бердянська рухалися лише паливозаправники росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони.

Окрім того, у Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

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Маріуполь Донецька область Війська РФ
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