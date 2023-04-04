Навколо Маріуполя зафіксували зміну основного руху окупантів (відео)
Російські війська змінили основний рух навколо окупованого Маріуполя. Вчора вони масово перевозили вантажівки з БК та трали з технікою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"За вчора зафіксовано зміна основного руху окупантів навколо Маріуполя", - написав Андрющенко.
За його словами, вантажівки з БК та трали окупантів з гусеничною технікою масово переміщувались з Маріупольського району та з району с. Розівка Запорізької області в Лівобережний район Маріуполя та Новоазовський район.
При цьому в бік Бердянська рухалися лише паливозаправники росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони.
Окрім того, у Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.
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