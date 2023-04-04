Вокруг Мариуполя зафиксировали смену основного движения окупантов (видео)

Российские войска сменили основное движение вокруг оккупированного Мариуполя. Вчера они массово перевозили грузовики с БК и тралы с техникой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"За вчера зафиксировано изменение основного движения оккупантов вокруг Мариуполя", - написал Андрющенко.

По его словам, грузовики с БК и тралы оккупантов с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района и из района с. Розовка Запорожской области в Левобережный район Мариуполя и Новоазовский район.

При этом в сторону Бердянска двигались только топливозаправщики россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе россияне начали перемещать системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Мариуполе заметили переброску российской техники с боекомплектом и топливом на север Донецкой области.

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