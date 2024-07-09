Завербував своїх синів. СБУ повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ РФ

СБУ повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ РФ. Він завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ РФ, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях. Резидентом (керівником) ворожого осередку був пастор однієї з протестантських церков", - йдеться у повідомленні.

Влітку 2023 року він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, а звідти прибув у росію, де почав працювати на фсб.

"Він залучив до роботи на РФ двох своїх дорослих синів. Один із них - контрактник однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони", - додали в СБУ.

Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиці ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ.

"Служба безпеки викрила його завчасно, коли він готував "звіт" для ФСБ. Встановлено, що батько коригувальників був на прямому зв’язку із Сергієм Карнауховим - російським пропагандистом і кадровим співробітником ФСБ "під прикриттям", - додали в відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили пастору-резиденту російської спецслужби про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки зрадник переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Обидва його сини перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.