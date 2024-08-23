Навів подвійний удар "Іскандерами" по Одесі: правоохоронці затримали ще одного агента ФСБ

Правоохоронці в Одесі затримали агента ФСБ, який наводив ворожі удари по місту. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Як зазначають в СБУ, зловмисником виявився місцевий рієлтор, який шпигував за Силами оборони та коригував повітряні атаки на місто.

Відомо, що 15 березня цього року він "звітував" російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру портового міста балістичними ракетами "Іскандер-М".

Коли на місце "прильоту" прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою.

Одразу після цього на місце події прибув агент ФСБ, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

"Працював" через окупантів

У відомстві інформують, що фігурант здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань рф, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута.

"Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу ФСБ, що дислокується на тимчасово захопленій частині території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Після "зливу" інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

Мав пріоритетні цілі

Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони на території обласного центру. Для збирання розвідданих рієлтор "втемну" використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

"У ході спецоперації співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору, - зазначають в СБУ.

Поширював російську пропаганду

Крім того, під час розслідування Служба безпеки встановила факти інформаційно-підривної діяльності агента ФСБ. Мова йде про його провокативні коментарі на відеохостингу YouTube, де він поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини рашистів.

При обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами його злочинів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.