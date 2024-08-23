Навел двойной удар "Искандерами" по Одессе: правоохранители задержали еще одного агента ФСБ

Правоохранители в Одессе задержали агента ФСБ, наводившего вражеские удары по городу. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Как отмечают в СБУ, злоумышленником оказался местный риелтор, шпионивший за Силами обороны и корректировавший воздушные атаки на город.

Известно, что 15 марта этого года он "отчитывался" на российской спецслужбе о последствиях двойного удара по областному центру. Тогда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру портового города баллистическими ракетами "Искандер-М".

Когда на место прилета прибыли спасатели, сотрудники Национальной полиции и медики, рашисты ударили по ним второй ракетой.

Сразу после этого на место происшествия прибыл агент ФСБ, проведший там доразведку и передавший оккупантам информацию об пораженных объектах и ориентировочном количестве погибших и раненых.

"Работал" из-за оккупантов

В ведомстве информируют, что фигурант осуществлял связь с российской спецслужбой через своего знакомого - участника оккупационных группировок России, принимавшего участие в захвате Мариуполя и Бахмута.

"Далее боевик передавал агентурную информацию своему брату, входящему в подразделение ФСБ, дислоцирующееся на временно захваченной части территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

После "слива" информации о последствиях двойного ракетного удара по Одессе изменник продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня.

Имел приоритетные цели

Среди приоритетных целей врага были места временного базирования сил обороны на территории областного центра. Для сбора разведданных риелтор "втемную" использовал связи среди своих клиентов.

"В ходе спецоперации сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его, когда он готовился к передаче новых разведданных агрессору", - отмечают в СБУ.

Распространял российскую пропаганду

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила факты информационно подрывной деятельности агента ФСБ. Речь идет о его провокационных комментариях на видеохостинге YouTube, где он распространял фейки об украинских защитниках и оправдывал военные преступления рашистов.

При обыске у задержанного изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.