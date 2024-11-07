Навіть зубр. Українців попередили про "хвилю вторгнень" диких звірів на кордоні (фото)

У Державній прикордонній службі громадянам розповіли про "хвилю вторгнень" диких звірів на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Яких тварин зафіксували фотопастки прикордонників Українцям розповіли, що на кордоні триває "хвиля вторгнень" диких звірів, тож варто бути обережними. Як доказ, у ДПСУ опублікували низку кадрів, на яких можна побачити диких тварин, що блукають у темряві - оленів, кабана та навіть вовків. Дикі тварини на українському кордоні (фото: facebook.com/DPSUkraine) Уточнюється, що востаннє фотопастка прикордонників зафіксувала навіть зубра (на кордоні зі Словаччиною). Зубр на українському кордоні (фото: facebook.com/DPSUkraine) "Гість прийшов з національного парку, що розташований із суміжної сторони", - пояснили прикордонники. У ДПСУ розповіли також, що всі ці звірі живуть у горах - лише за 40-50 км від Ужгорода. "Варто пам'ятати, що зустріч не з усіма представниками тутешньої фауни може бути безпечною. Тож остерігайтеся туризму закритими гірськими маршрутами чи іншими ділянками, що несуть загрозу вашому життю", - підсумували у Державній прикордонній службі. Допис ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)