Даже зубр. Украинцев предупредили о "волне вторжений" диких зверей на границе (фото)

В Государственной пограничной службе гражданам рассказали о "волне вторжений" диких зверей на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Каких животных зафиксировали фотоловушки пограничников Украинцам рассказали, что на границе продолжается "волна вторжений" диких зверей, поэтому следует быть осторожными. Как доказательство, в ГПСУ опубликован ряд кадров, на которых можно увидеть блуждающих в темноте диких животных - оленей, кабана и даже волков. Дикие животные на украинской границе (фото: facebook.com/DPSUkraine) Уточняется, что в последний раз фотоловушка пограничников зафиксировала даже зубра (на границе со Словакией). Зубр на украинской границе (фото: facebook.com/DPSUkraine) "Гость пришел из национального парка, расположенного со смежной стороны", - объяснили пограничники. В ГПСУ рассказали также, что все эти звери живут в горах - всего в 40-50 км от Ужгорода. "Следует помнить, что встреча не со всеми представителями здешней фауны может быть безопасной. Поэтому остерегайтесь туризма по закрытым горным маршрутам или другим участкам, которые несут угрозу вашей жизни", - подытожили в Государственной пограничной службе. Пост ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)