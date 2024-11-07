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Даже зубр. Украинцев предупредили о "волне вторжений" диких зверей на границе (фото)

Четверг 07 ноября 2024 16:20
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Даже зубр. Украинцев предупредили о "волне вторжений" диких зверей на границе (фото) На украинской границе - "волна вторжений" диких зверей (фото: facebook.com/@zahidnuy.kordon)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной пограничной службе гражданам рассказали о "волне вторжений" диких зверей на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Каких животных зафиксировали фотоловушки пограничников

Украинцам рассказали, что на границе продолжается "волна вторжений" диких зверей, поэтому следует быть осторожными.

Как доказательство, в ГПСУ опубликован ряд кадров, на которых можно увидеть блуждающих в темноте диких животных - оленей, кабана и даже волков.

Даже зубр. Украинцев предупредили о &quot;волне вторжений&quot; диких зверей на границе (фото)

Даже зубр. Украинцев предупредили о &quot;волне вторжений&quot; диких зверей на границе (фото)

Даже зубр. Украинцев предупредили о &quot;волне вторжений&quot; диких зверей на границе (фото)

Дикие животные на украинской границе (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Уточняется, что в последний раз фотоловушка пограничников зафиксировала даже зубра (на границе со Словакией).

Даже зубр. Украинцев предупредили о &quot;волне вторжений&quot; диких зверей на границе (фото)

Зубр на украинской границе (фото: facebook.com/DPSUkraine)

"Гость пришел из национального парка, расположенного со смежной стороны", - объяснили пограничники.

В ГПСУ рассказали также, что все эти звери живут в горах - всего в 40-50 км от Ужгорода.

"Следует помнить, что встреча не со всеми представителями здешней фауны может быть безопасной. Поэтому остерегайтесь туризма по закрытым горным маршрутам или другим участкам, которые несут угрозу вашей жизни", - подытожили в Государственной пограничной службе.

Даже зубр. Украинцев предупредили о &quot;волне вторжений&quot; диких зверей на границе (фото)

Пост ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Дикие животные в населенных пунктах

Напомним, в последнее время в Украине стало больше случаев, когда дикие животные попадаются на глаза людям в разных населенных пунктах - от небольших поселков до городов.

Так, в сентябре в одном из центральных районов Киева местные жители заметили лося, который спокойно прогуливался под жилым домом. Зоозащитники сделали животному успокаивающую инъекцию и вернули его в дикую природу.

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Ужгород Закарпатская область ДПСУ Граница с Украиной Животные
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