UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навіть застряють автівки. Одеську область засипало снігом

Фото: Одеську область засипало снігом 20 березня (t.me/odessa_life)
Автор: Наталія Гурковська

З ночі 20 березня Одеську область засипає снігом. Його настільки багато, що застрягають навіть автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Одеської області, соцмережі, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

"Не дивлячись на календар, на півночі Одещини йдуть опади у вигляді снігу. Станом на 9:15 годину ранку, 20 березня, проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення Одеської області забезпечено", - йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

У мережах викладають фото засніженого регіону.

Застрягають автівки

Через сніг на шляхах області застрягають автівки.

"У Подільську Одеської області рятувальники надали допомогу трьом особам та витягнули на проїжджу частину дороги 2 легкових автомобілі та один вантажний автомобіль", - йдеться у ДСНС Одеської області.

 

Поради від рятувальників

Рятувальники радять при складних погодних умовах утриматися від подорожей на дальні відстані як на транспорті, так і пішки, задля збереження власного життя та здоровʼя

Куди звертатися

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Погода сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 березня, по усій території України очікуються дощі. У південних та західних областях вночі й вранці туман.

Щодо Києва та області, очікується, що температура в Київській області очікується вдень від +3 до +8. У Києві вдень від +5 до +7. При цьому Київ накрив туман.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПогода в УкраїніПогода