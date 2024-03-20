Навіть застряють автівки. Одеську область засипало снігом

"Не дивлячись на календар, на півночі Одещини йдуть опади у вигляді снігу. Станом на 9:15 годину ранку, 20 березня, проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення Одеської області забезпечено", - йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

У мережах викладають фото засніженого регіону.

Застрягають автівки

Через сніг на шляхах області застрягають автівки.

"У Подільську Одеської області рятувальники надали допомогу трьом особам та витягнули на проїжджу частину дороги 2 легкових автомобілі та один вантажний автомобіль", - йдеться у ДСНС Одеської області.

Поради від рятувальників

Рятувальники радять при складних погодних умовах утриматися від подорожей на дальні відстані як на транспорті, так і пішки, задля збереження власного життя та здоровʼя

Куди звертатися

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Погода сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 березня, по усій території України очікуються дощі. У південних та західних областях вночі й вранці туман.

Щодо Києва та області, очікується, що температура в Київській області очікується вдень від +3 до +8. У Києві вдень від +5 до +7. При цьому Київ накрив туман.