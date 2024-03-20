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Даже застряют автомобили. Одесскую область засыпало снегом

Одесса, Среда 20 марта 2024 12:24
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Даже застряют автомобили. Одесскую область засыпало снегом Фото: Одесскую область засыпало снегом 20 марта (t.me/odessa_life)
Автор: Наталия Гурковская

С ночи 20 марта Одесскую область засыпает снегом. Его настолько много, что застревают даже автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области, соцсети, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

"Несмотря на календарь, на севере Одесской области идут осадки в виде снега. По состоянию на 9:15 утра, 20 марта, проезд автомобильными дорогами общего пользования государственного значения Одесской области обеспечен", - говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

В соцсетях выкладывают фото заснеженного региона.

Застревают автомобили

Из-за снега на путях области застревают автомобили.

"В Подольске Одесской области спасатели оказали помощь трем лицам и вытащили на проезжую часть дороги 2 легковых автомобиля и один грузовой автомобиль", - говорится в ГСЧС Одесской области.

Советы от спасателей

Спасатели советуют при сложных погодных условиях воздержаться от путешествий на дальние расстояния как на транспорте, так и пешком для сохранения собственной жизни и здоровья

Куда обращаться

О состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения обращайтесь на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

Погода сегодня в Украине

Сегодня, 20 марта, по всей территории Украины ожидаются дожди. В южных и западных областях ночью и утром туман.

Что касается Киева и области, то ожидается, что температура в Киевской области ожидается днем от +3 до +8. В Киеве днем от +5 до +7. При этом Киев накрыл туман.

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