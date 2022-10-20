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Навіть не у в'язниці. В Естонії пояснили, де має бути Путін після вбивств в Україні

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 10:16
Навіть не у в'язниці. В Естонії пояснили, де має бути Путін після вбивств в Україні Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити президента Росії Володимира Путіна за всі скоєні ним злочини навіть не у в'язниці, а в пеклі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане німецьким виданням Deutsche Welle.

На запитання журналістки про те, чи хотів би Рейнсалу бачити Путіна у в'язниці, той на хвилину замислившись, відповів: "У пеклі".

Як повідомлялося, у вівторок, 18 жовтня, парламент Естонії оголосив Росію державою-спонсором тероризму. Таким чином, місцевий уряд засудив спробу Росії анексувати захоплені території України.

Також в Естонії закликали Європейський союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.

При цьому міністр оборони Естонії Ханно Певкур напередодні заявив, що Росії, швидше за все, знадобиться від двох до чотирьох років, щоб відновити свої збройні сили до рівня, на якому вони перебували до повномасштабного вторгнення в Україну.

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