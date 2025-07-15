Навіть Путін "пасе задніх": 92-річний диктатор не відпускає владу вже понад 40 років

92-річний президент Камеруну Поль Бійя знову оголосив про намір балотуватися на чергові вибори, незважаючи на поважний вік та критику. Він керує країною вже понад 40 років і прагне здобути восьмий термін, що дозволить йому залишатися при владі майже до ста років.

Від часу здобуття незалежності в 1960-х роках Камеруном фактично правили лише два президенти, і відсутність чіткої процедури передачі влади створює ризики серйозної кризи у разі хвороби чи смерті Бійї.

Щоб гарантувати собі довічне правління, у 2008 році Поль Бійя ініціював зміну конституції, яка скасувала обмеження на кількість президентських термінів.

Попри численні звинувачення в корупції, фальсифікаціях виборів та репресіях проти опозиції, Бійя неодноразово перемагав на виборах, а його влада зберігається попри внутрішні конфлікти й загрози безпеці.

Нинішній термін триватиме до 2032 року, а будь-які розмови про стан здоров’я президента офіційно заборонені як "загроза національній безпеці".

Поль Бійя - один із найстаріших і найтриваліших лідерів в Африці, поряд із президентом Уганди Мусевені, який також продовжує правити вже сьомий термін.

До слова, Володимир Путін станом на 2025 рік перебуває при владі понад 25 років (з урахуванням перерви між президентськими термінами, коли з 2008 до 2012 року був прем’єр-міністром). Так, 31 грудня 1999 року він став виконуючим обов’язки президента після відставки Бориса Єльцина. А офіційно Путіна президентом обрали у березні 2000 року.