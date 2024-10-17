Навіть в приватних клініках. Українці можуть безкоштовно робити аналізи

В Україні працює "Програма медичних гарантій" (ПМГ) - це перелік медичних послуг та ліків, які держава гарантує українцям безоплатно.

Оплачує ці медичні послуги для громадян Національна служба здоров'я України (НСЗУ) напряму лікарням, укладаючи з ними договір.

У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету “Аналізи”. Натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки медичної допомоги.

До прикладу: у центрі надання первинної меддопомоги можна зробити аналізи, що входять до пакета “Первинна медична допомога”. Це:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

рівень глюкози у крові;

загальний рівень холестерину.

А також швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19.

Більшість аналізів покриває пакет “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”. Це

загальноклінічні,

біохімічні,

бактеріологічні,

гормональні,

імунологічні,

цитологічні дослідження.

"Щоб зробити аналізи безоплатно - потрібне е-направлення. Виключення - пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено. Коли аналізи можна зробити безоплатно? Тоді, коли лікар бачить у цьому необхідність та дає електронне направлення", - пояснили в НСЗУ.