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Навіть в приватних клініках. Українці можуть безкоштовно робити аналізи

Фото: Українці можуть безкоштовно робити аналізи (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Державні та приватні клініки в Україні можуть робити аналізи для українців абсолютно безоплатно. Для цього необхідно отримати направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Докладніше про те, як отримати направлення на безоплатні аналізи, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні працює "Програма медичних гарантій" (ПМГ) - це перелік медичних послуг та ліків, які держава гарантує українцям безоплатно.

Оплачує ці медичні послуги для громадян Національна служба здоров'я України (НСЗУ) напряму лікарням, укладаючи з ними договір.

У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету “Аналізи”. Натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки медичної допомоги.

До прикладу: у центрі надання первинної меддопомоги можна зробити аналізи, що входять до пакета “Первинна медична допомога”. Це:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • рівень глюкози у крові;
  • загальний рівень холестерину.

А також швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19.

Більшість аналізів покриває пакет “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”. Це

  • загальноклінічні,
  • біохімічні,
  • бактеріологічні,
  • гормональні,
  • імунологічні,
  • цитологічні дослідження.

"Щоб зробити аналізи безоплатно - потрібне е-направлення. Виключення - пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено. Коли аналізи можна зробити безоплатно? Тоді, коли лікар бачить у цьому необхідність та дає електронне направлення", - пояснили в НСЗУ.

При підготовці публікації використовувались дані Національної служби здоров'я України.

Зауважимо, що Національна служба здоров'я України у 2024 році уклала договори з чотирма приватними медичними лабораторіями. Там українці так само, як і в державних клініках можуть безкоштовно здати аналізи.

РБК-Україна вже пояснювало про те, як українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем та чи можна його змінити.

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